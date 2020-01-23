حاكم رأس الخيمة: إنجازات الدولة انعكاس لاهتمام القيادة بالتعليم العالي

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الدكتور إبراهيم حمدان العلكيم الحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة بمجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من جامعة خليفة في أبوظبي.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أهمية التسلح بالعلم والمعرفة الأكاديمية للاستمرار في مسيرة النجاحات التي تحققها الدولة في شتى المجالات، مشيراً إلى أن الإنجازات الحضارية والمكتسبات الوطنية التي حققتها الإمارات تشكل انعكاسا لاهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم العالي والبحث العلمي ودعم أبنائها خلال سعيهم للحصول على الشهادات العليا.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الدكتور إبراهيم حمدان العلكيم على هذا الإنجاز، متمنيا له التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة - أمس في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد - أندري لوتشينوك، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.