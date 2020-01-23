سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده لوزير خارجية ليبيريا

ليبيريا (وام) قدم أحمد ناصر عبدالرحيم محمد الخاجة، سفير الدولة لدى جمهورية غينيا، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي جيهزونجار فيندلي وزير خارجية جمهورية ليبيريا، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات في ليبيريا.

ونقل السفير إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأكد السفير الحرص على بذل كافة الجهود لتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبه، أكد اهتمام بلاده بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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