أول اجتماع تنسيقي لبوابة الاستشارات الأسرية الموحدة

أبوظبي(وام)

نظم الاتحاد النسائي العام الاجتماع الأول لبوابة الاستشارات الأسرية الموحدة في دولة الإمارات أمس في مقر الاتحاد بحضور نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، وبمشاركة جهات اتحادية ومحلية مختصة بالأسرة والمجتمع.

وقالت نورة السويدي إن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي الاتحاد النسائي العام نحو تبني المبادرات التي تحافظ على الأسرة وتقوي الروابط الاجتماعية نحو مجتمع آمن ومستقر، وتماشيا مع إعلان عام 2020 عاما للاستعداد للخمسين سنعمل معا على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تدعم مسيرة الاستقرار الأسري في الدولة.

وذكرت أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توجهات استراتيجية الاتحاد النسائي العام الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المختلفة من أجل الوصول إلى أرفع المعايير الخاصة بتطبيقات الأسرة والاستفادة في تطوير المبادرات واستشراف التنمية الاجتماعية المستدامة.

وشكرت مديرة الاتحاد النسائي العام الحضور وممثلي الجهات على تعاونهم، وأكدت على العمل كفريق واحد يسعى إلى تنفيذ النظرة الاستشرافية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في تقديم الخدمات الاجتماعية النوعية لتعزيز التلاحم المجتمعي في دولتنا الغالية دولة الإمارات.

وعرضت المهندسة غالية المناعي مدير إدارة تقنية المعلومات نموذجا للبوابة الالكترونية وآلية العمل والأقسام للبوابة، موضحة مراحل الاستشارات وشرحت الدراسة التي استندت إليها البوابة الالكترونية للاستشارات الأسرية، وأكدت ضرورة توحيد العمل وربط البوابة مع الجهات المعنية لتسهيل العمل.

وأثنت الجهات المشاركة على المبادرة وأبدت استعدادها للعمل ضمن الفريق وتقديم الخبرات لرفعة ورقي المجتمع والوطن.