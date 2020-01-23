وزير الداخلية البحريني يبحث مع سفير الدولة تعزيز العلاقات

المنامة (وام) استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

وأكد السفير خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات، بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه، أشاد معالي وزير الداخلية البحريني بالعلاقات الثنائية الوطيدة، والتعاون البناء على الصعد كافة.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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