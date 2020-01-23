ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة كلثم بنت عبدالله بن سنان

أبوظبي (وام) قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، واجب العزاء في وفاة كلثم بنت عبدالله بن سنان خلال زيارته مجلس البطين في مدينة أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عبدالله محمد بن دسمال السويدي وإخوانه أحفاد الفقيدة، وإلى أسرتها وذويها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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