رئيس وزراء الدومنيكا يفتتح مقر سفارة بلاده في أبوظبي

أبوظبي (وام) افتتح معالي الدكتور روزفلت سكريت، رئيس وزراء دولة كومنولث دومنيكا أمس في العاصمة أبوظبي، مقر سفارة بلاده الجديد، وذلك بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

حضر مراسم الافتتاح، سعيد عبدالله القمزي، مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيوبرت تشارلز، سفير كومنولث الدومنيكا لدى الدولة، وعدد من أعضاء السفارة والسلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وأكد رئيس وزراء دومنيكا - في كلمة له بهذه المناسبة - أهمية هذه الخطوة في تعزيز التمثيل الدبلوماسي لبلاده، وتطوير العلاقات التي تربط بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد معاليه بالدور الذي تقوم دولة الإمارات في مساعدة دول منطقة الكاريبي، وتنفيذها العديد من المشاريع التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بها.

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