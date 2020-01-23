الشارقة (الاتحاد) زار وفد من طالبات كلية الاتصال بالجامعة القاسمية، إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يرافقهم الدكتور شعبان حسن الناصري، حيث كان في استقبالهم المقدم محمد سعيد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة، والمقدم ذياب بوهندي رئيس قسم الشؤون الإعلامية، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الشارقة تستقبل وفداً من الجامعة القاسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.