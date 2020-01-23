12% انخفاض وفيات حوادث السير في عجمان

عجمان (الاتحاد)

سجلت الإحصاءات الصادرة عن القيادة العامة لشرطة عجمان انخفاضاً في وفيات حوادث السير في الإمارة خلال العام الماضي، بنسبة 12%، كما شهدت الحوادث المرورية البالغة نسبة انخفاض أيضاً وصلت إلى 11 %.

وقال العميد خالد محمد النعيمي، نائب مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة عجمان، إن الوفيات الناتجة عن حوادث السير انخفضت من 17 وفاة عام 2018 إلى 15 وفاة عام 2019 وبمعدل 3.44% لكل 100 ألف من السكان، كما أفاد بأن هناك انخفاضاً في إجمالي عدد الحوادث البسيطة، مشيراً إلى أن الإمارة شهدت وقوع 36 ألفاً و581 حادثاً مرورياً بسيطاً خلال عام 2019، بينما شهد عام 2018 وقوع 37 ألفاً و6 حوادث مرورية بسيطة بنسبة انخفاض 1%، وأضاف أن حوادث الدهس خلال عام 2019 انخفضت بنسبة 19% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأكد أن الأمر يرجع إلى اهتمام وحرص الشرطة على تكثيف الوجود المروري، وتطبيق العديد من المبادرات المرورية ساعد في خفض نسبة الحوادث البالغة، وكذلك التواصل المستمر مع دائرة البلدية والتخطيط لتعزيز سلامة الطرق، وإنشاء جسور للمشاة والحواجز الحديدة الفاصلة على الطرق الرئيسة بالتعاون مع الشركاء، بالإضافة إلى جهود الشرطة في زيادة عدد الدوريات المرورية ورقباء السير لإحكام الرقابة على الطرقات وانتشار دوريات أمان للمساهمة في الحد من ازدياد عدد الحوادث.