الامارات | 262.5 درهماً كلفة استئجار سائق في دبي لـ 8 ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن 262.5 درهماً كلفة استئجار سائق في دبي لـ 8 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفر مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، سائقين تحت الطلب من دون مركبة، بكلفة 262.5 درهماً لنحو ثماني ساعات شاملة ضريبة 5%، على أن تتم زيادة 40 درهماً عن كل ساعة إضافية في حال التمديد للحجز نفسه.

وأوضحت المؤسسة إنها توفر سائقين تحت الطلب لفترة زمنية محددة متفق عليها بين الطرفين، يمكن أن تصل مدتها إلى شهر، كما يمكن التحرك داخل حدود إمارة دبي وخارجها، طالما أن المركبة مستوفية شروط الترخيص، وبشرط أن يكون نوع التأمين على المركبة شاملاً.

ويتم قبول طلبات الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني www.dubaitaxi.ae أو عبر مركز الاتصال التابع للمؤسسة 80088088، كما يتوقع، حسب ما أعلنت المؤسسة، أن تتاح الخدمة عبر التطبيق الذكي DTC App.

وتتوافر الخدمة للشركات والأفراد القاطنين في إمارة دبي، حيث تضمن المؤسسة استفادتهم من سائقين مدربين ومؤهلين تأهيلاً كاملاً للقيادة، واستخدام المركبات الخاصة بالعملاء.

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وأعلنت المؤسسة أنها تلقت 305 طلبات للاستفادة من الخدمة التي أطلقت عليها اسم «سائقي»، مشيرة إلى أن هناك عدداً من أولياء الأمور يستعينون بسائق لتوصيل أبنائهم إلى مدارسهم، وذلك في الأوقات التي تمنعهم التزاماتهم الوظيفية من تأدية هذه المهمة.

يذكر أن مؤسسة تاكسي دبي تقدم أيضاً خدمة حجز مركبة أجرة مع سائق للتنقل داخل دبي فقط، وذلك من خلال الحجز المسبق عبر مركز الاتصال قبل 24 ساعة. وتتضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة أيضاً خدمة مركبات أجرة خاصة للنساء، تقودها سائقات، وتتوافر عند طلبها من خلال الحجز المسبق عبر مركز الاتصال.

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طلبات تلقتها «تاكسي دبي» عبر خدمة «سائقي».