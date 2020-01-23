الامارات | وفاة عامل وإصابة 10 في تدهور ميكروباص برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عامل وإصابة 10 في تدهور ميكروباص برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص وأصيب 10 آخرون في حادث تدهور ميكروباص على طريق شارع الشيخ محمد بن زايد عند مخرج 122 في رأس الخيمة، إثر غفوة السائق أثناء القيادة، ما أسفر عن انحراف الميكروباص عن مساره وتدهوره على جانب الطريق.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد سعيد الصم النقبي، إن غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة تلقت صباح أمس بلاغاً يفيد بوقوع حادث تدهور ميكروباص تابع لإحدى الشركات كان قادماً من دبي باتجاه رأس الخيمة، ويقل عدداً من العمال.

وعلى الفور انتقلت إلى موقع الحادث سيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ، والإسعاف الوطني وجناح الجو في شرطة رأس الخيمة وجناح الجو بالإسناد الأمني في وزارة الداخلية، وجميع الجهات المختصة، وتبين أن الميكروباص كان يقل 11 شخصاً يحملون جنسيات دول آسيوية، مشيراً إلى أن قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، وجّه بسرعة نقل جميع المصابين إلى مستشفيات الإمارة والاستعانة بجناح الجو بالإسناد الأمني في وزارة الداخلية وجناح الجو في شرطة رأس الخيمة، لنقل الحالات الخطرة حفاظاً على حياتهم.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة شخص ووقوع إصابتين بليغتين، وخمس إصابات متوسطة وثلاثة بسيطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الإمارة لتلقي العلاج اللازم، لافتاً إلى أنه بعد تخطيط موقع الحادث تبين أن سائق الميكروباص دخل في غفوة نوم ما أفقده السيطرة على الميكروباص لينحرف فجأة من المسار الأيمن إلى المسار الأيسر ويتدهور على الطريق ويستقر في الجزيرة الوسطية.

ودعا النقبي جميع الشركات إلى ضرورة التقيد بتوفير حافلات لنقل العمال، تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة بالدولة، وتحديد ساعات استراحة كافية لسائقي الحافلات ليكونوا قادرين على القيادة حفاظاً على أرواحهم وأرواح من ينقلونهم.

وأضاف أنه يجب التقيد بالسرعات المقررة على الشوارع وعدم تجاوزها، والالتزام باللوحات الإرشادية والمرورية حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

ونوه القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بسرعة استجابة جميع الجهات والفرق المعنية ووصولهم إلى موقع الحادث في زمن قياسي، والتعامل مع الحالات كافة على وجه السرعة، وباحترافية عالية، مقدماً الشكر إلى جناح جو وزارة الداخلية، على تعاونهم وجهودهم المقدرة في عمليات نقل المصابين خلال الحوادث المرورية.

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إلى ذلك قال مصدر في مستشفى صقر الحكومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن قسم الحوادث والطوارئ استقبل صباح أمس أربع إصابات وحالة وفاة لعمال من جنسيات دول آسيوية إثر إصابتهم في الحادث.

وأوضح أن أحد العمال وصلوا إلى المستشفى في حالة وفاة، فيما وصل أربعة آخرون مصابين بإصابات متوسطة بسيطة.

9 سيارات إسعاف

قال الإسعاف الوطني، لـ«الإمارات اليوم»، إن طواقمه شاركت، أمس، إلى جانب شرطة رأس الخيمة وجناح الجو بالداخلية في نقل مصابي حادث تدهور ميكروباص، نتج عنه 10 إصابات، منها إصابتان بليغتان وخمسة متوسطة وثلاثة بسيطة. وأوضح أن غرفة العمليات تلقت الساعة 7:27 صباحاً بلاغاً من شرطة رأس الخيمة يفيد بوقوع حادث تدهور حافلة على طريق شارع الشيخ محمد بن زايد، فتم إرسال تسع سيارات إسعاف ومركبة مستجيب أول إلى مكان الحادث.

وأضاف أنه تم طلب المساندة من طاقم الإسعاف الجوي لإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، لنقل أحد المصابين على وجه السرعة، موضحاً أن أول سيارتي إسعاف وصلتا إلى مكان الحادث خلال ثماني دقائق من تلقي البلاغ، ثم توالى وصول بقية سيارات الإسعاف.

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف الوطني تولت إسعاف المصابين في مكان الحادث ونقل خمسة منهم بمركبات الإسعاف إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، وأربعة إلى مستشفى صقر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل مصاب منهم عبر جناح الجو بالداخلية إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي.

«غفوة نوم» أفقدت السائق التحكم في الميكروباص فانحرف عن مساره وتدهور.