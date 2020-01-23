الامارات | المري يرصد آراء ومطالبات الجمهور في «لقاء مفتوح»

شكرا لقرائتكم خبر عن المري يرصد آراء ومطالبات الجمهور في «لقاء مفتوح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم فعاليات اللقاء المفتوح الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، وحضور الشركاء الاستراتيجيين، للقاء بمواطني ومقيمي إمارة دبي في المناطق التابعة لمركز اختصاص شرطة الراشدية، وذلك في الساعة 11 صباحاً، بهدف التعريف بجهود مراكز الشرطة والخدمات التي تقدمها ضمن نطاقها الجغرافي، وتلمس احتياجات وتوقعات المجتمع، والاستماع إلى ملاحظاتهم، واستفساراتهم وشكاواهم، والبحث في سبل تفعيل دور المجتمع في التصدي للجريمة وحفظ الأمن، وتحقيق مفهوم جودة الحياة المتكاملة في دبي.

وقال مدير إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي، بطي أحمد بن درويش الفلاسي، إن شرطة دبي تحرص سنوياً على لقاء أفراد المجتمع، بقصد بناء جسور التواصل معهم بكل شفافية وصدقية، والوجود في الميدان وفقاً لمقتضيات العمل.

وأضاف أن اللقاء من شأنه تعزيز ثقة الناس بالشرطة، ورفع شعور الأفراد بالأمن والأمان، خصوصاً أن الجلسة النقاشية تفتح باب الاستفسارات وإبداء الملاحظات وطرح الشكاوى والاستماع للمقترحات بين القائد العام لشرطة دبي والشركاء الاستراتيجيين من جهة، والأهالي من جهة أخرى، في مختلف الخدمات والمجالات التي تختص بها شرطة دبي، ومن ذلك الأمور الجنائية والخدمات الذكية ومنصة التطوع، إلى جانب تقديم عروض ترفيهية للكلاب البوليسية، وأداء الفرقة الموسيقية والخيالة والدوريات الفارهة ودوريات أمن المدارس.

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وأشار إلى أن اللقاء سيشمل إقامة خمسة أكشاك لكل من مركز شرطة الراشدية، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الذكاء الاصطناعي، مجلس المبادرات الحكومية ومركز حماية الدولي.

الشركاء الاستراتيجيون

الشركاء الاستراتيجيون: بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة كهرباء ومياه دبي، مجلس دبي الرياضي، هيئة تنمية المجتمع، هيئة الصحة بدبي، مركز الإسعاف الموحد، وزارة التربية والتعليم، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، المعهد القضائي، «إرادة»، برنامج زايد للإسكان، برنامج محمد بن راشد للإسكان، مراكز التسوق، محطات البترول.

ويستقبل اللقاء المفتوح أهالي وسكان القرهود، أم الرمول، فيستفال سيتي، الراشدية، ند الحمر، مردف، الخوانيج، المدينة الجامعية، الورقاء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، منطقة الورسان الأولى والثانية، ورأس الخور الصناعية الأولى والثانية والثالثة.