شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم وفرص لسقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً على المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة لسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية في المساء وليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.
كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س، فيما توقع أن يكون بحر الخليج العربي مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:38، والمد الثاني عند الساعة 2:02، والجزر الأول عند الساعة 19:08، والثاني عند الساعة 6:05، ويكون بحر عمان متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | طقس غائم وفرص لسقوط أمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.