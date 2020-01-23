الامارات | شرطة الشارقة تعيد هاتفاً إلى صاحبه في دولة آسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تعيد هاتفاً إلى صاحبه في دولة آسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد آسيوي هاتفه المحمول في مطار الشارقة وسافر إلى بلده، وعندما اكتشف فقدان الهاتف بعث رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إحدى الجهات في الدولة يبلغ عن فقدان هاتفه أثناء مغادرته مطار الشارقة الدولي، ورصدت شرطة الشارقة الرسالة ونجحت في العثور على الهاتف وإعادته إلى صاحبه في بلده بعد ثلاث ساعات من رصد الرسالة.

وأفادت شرطة الشارقة، بأنها رصدت رسالة الشاكي التي بعث بها عقب وصوله إلى موطنه، وعلى الفور أحالت الأمر إلى مركز شرطة مطار الشارقة الدولي الذي باشر في الحال مهمة البحث عن الهاتف، وتمكن من العثور عليه طبقاً للبيانات التي تضمنتها رسالة صاحبه، وتمت إعادة الهاتف إلى المسافر في بلده.

وأضافت أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقديم كل الخدمات للزوار والمقيمين، بما يحقق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.