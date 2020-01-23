الامارات | حبس عامل تحرّش بطفلة

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عامل تحرّش بطفلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس عامل آسيوي ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، بعد إدانته بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 10 سنوات، أثناء وضع أغراض اشترتها أمها من مركز تجاري في السيارة، وحين واجهته الأم بما حدث انهار وطلب منها أن تصفعه ولا تسلمه إلى الشرطة. وقالت أمّ الطفلة إنها كانت برفقة ابنتها في جمعية تعاونية بمنطقة الطوار، وبعد شراء أغراض المنزل، عرض عليها عامل نقل الأغراض إلى صندوق السيارة فوافقت، ثم اتجهت إلى المقعد الخلفي للسيارة لوضع غرض متبقٍّ، وفي هذه الأثناء تحرش العامل بابنتها بلمس مناطق حساسة من جسدها. وأضافت أن ابنتها أخبرتها بعد مغادرة العامل بما حدث، فسألتها عن سبب عدم استغاثتها، فقالت الطفلة إنها كانت خائفة من العامل، وجلست مكانها مصدومة، لافتة إلى أنها توجهت نحوه وسألته عما حدث، فطلب منها مسامحته وصفعه بدلاً من تسليمه للشرطة، لكنها أبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة التي استكملت التحقيقات وأحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

المتهم طلب من أمّ الطفلة «صفعه» بدلاً من تسليمه للشرطة.