الامارات | «التربية» و«الإمارات لرعاية الموهوبين» تبحثان دعم المبتكرين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت وزارة التربية والتعليم، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، مجالات التعاون التي تدعم اكتشاف الموهوبين ورعايتهم في الدولة، خلال بحث «برنامج اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين». وأكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن الدولة لديها ثروة كبيرة من الشباب الموهوبين، الذين يشكلون نواة لعلماء المستقبل، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود، ووضع الخطط اللازمة لإنشاء حاضنات للموهبة والابتكار على مستوى الدولة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، عن طريق وضع برامج للإثراء في مختلف المجالات العلمية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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