الامارات | شقيقتان تعترفان بالتسوّل لعلاج أمّهما

شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقتان تعترفان بالتسوّل لعلاج أمّهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنح في الفجيرة محاكمة شقيقتين عربيتين متهمتين بالتسول في منطقة سكنية، واعترفت المتهمتان بطلب المال من أجل شراء جهاز فحص نسبة السكر بالدم لأمهما المريضة.

وبعد إحراز المضبوطات من الأموال التي كانت بحوزة المتهمتين تم التحقيق معهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة، وحبسهما لحين إصدار الحكم عليهما.

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وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمتين، قالت الأولى إن المنطقة السكنية التي تم ضبطهما فيها هي منطقة سكنهما، وإنهما اضطرتا للنزول إلى الشارع بحثاً عن المال لشراء جهاز فحص نسبة السكر بالدم من أجل والدتهما المريضة.

فيما أنكرت المتهمة الثانية تهمة التسول، مشيرةً إلى أن هدفهما لم يكن طلب المال من أجل التسول، لافتة إلى أنهما انتقلتا للعيش في الدولة منذ فترة بسيطة، وأنهما اضطرتا إلى طلب المال من أجل أمهما المريضة.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية للنطق بالحكم في جلسة الأسبوع المقبل.