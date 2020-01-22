سلطان القاسمي يدشن طابعاً بريدياً تذكارياً لمسجد الشارقة

الشارقة (الاتحاد) دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس في دارة الدكتور سلطان القاسمي، طابع البريد التذكاري لمسجد الشارقة، والذي نفذ من قبل بريد الإمارات، احتفاءً وإحياءً لذكرى هذا الصرح المعماري الفريد من نوعه وتصميمه في المنطقة والذي يجسد رسالة الإسلام السامية، ويعكس روعة العمارة الإسلامية الحديثة.

ووقع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال التدشين على مجموعة من اللوحات التي تحوي طوابع تذكارية تحمل صور مسجد الشارقة.

الجدير بالذكر أن مسجد الشارقة يتميز بتصميم معماري إسلامي يتوافق مع نمط عمارة مباني إمارة الشارقة، حيث روعي الإبداع والجماليات في أدق تفاصيله، ما يعكس الاهتمام الكبير بالمعمار المتميز لمساجد الإمارة، ليشكل بذلك إضافة معرفية وفنية وجمالية وروحانية، إلى جانب الصروح المعرفية والعلمية والإسلامية والثقافية العديدة في الشارقة.

حضر تدشين الطابع التذكاري، كل من المهندس صلاح بطي المهيري، المستشار بدائرة التخطيط والمساحة، وعلي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وعدد من المسؤولين ممثلي بريد الإمارات.

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