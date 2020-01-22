حاكم الشارقة يتكفل بعلاج «تسعيني»

أحمد مرسي (الشارقة) تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدفع نفقات علاج مواطن يبلغ من العمر 94 عاماً بعد أن أمضى فترة علاج طويلة في أحد المستشفيات الخاصة، ونقل منذ نحو شهر ونصف الشهر إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى.

وجاءت استجابة صاحب السمو حاكم الشارقة عقب اتصال ببرنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر إذاعة وتليفزيون الشارقة، ناشد المتصل خلاله صاحب السمو حاكم الشارقة مساعدتهم في دفع مصروفات العلاج لوالده المريض الذي يتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة منذ فترة، ووضعه الأطباء على جهاز التنفس الصناعي في غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وقال المتصل: إن مصروفات والده تجاوزت المليون درهم خلال فترة العلاج المستمرة حتى الآن، وعليه اتصل ليناشد صاحب السمو حاكم الشارقة المساعدة في دفع المصروفات المتراكمة، فما كان من البرنامج إلا أن بشره بأن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد تكفل بدفع المصروفات كاملة.

وتوالت التعقيبات فور استجابة صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيدة بتجاوب القيادة الرشيدة مع أصحاب الحاجات أو من يتعرضون لمواقف صعبة تتطلب المساعدة ومد يد العون لهم، وتضمنت التعقيبات تثمين مواقف صاحب السمو حاكم الشارقة الإنسانية الكبيرة التي تتوالى لخدمة المحتاجين.

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