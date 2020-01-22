مسجد في الشارقة يحصل على شهادة «الاتحاد العالمي للمعاقين»

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد الاتحاد العالمي للمعاقين - بمقره في الشارقة - «مسجد أم أيمن بركة بنت ثعلبة» في منطقة مويلح مسجداً مطبقاً لمعايير ذوي الإعاقة من الفئة (A)، كأول مسجد يحصل على هذه الشهادة في منطقة الشرق الأوسط.

وسلم الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين.. شهادة المعايير المعتمدة من الاتحاد العالمي للمعاقين إلى تريم مطر تريم المتبرع ببناء المسجد، بحضور عبدالله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، رئيس لجنة التقييم، وحيدر طالب أربيع الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين، رئيس اللجنة الدائمة لتقييم معايير الاتحاد العالمي للمعاقين، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

واطلع الحضور، خلال جولة في المسجد، على مرافقه بعد إعادة تأهيله، وفق اشتراطات ومعايير الاتحاد العالمي للمعاقين.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم: إن ما تحققه الشارقة من إنجازات متتالية في مجال نصرة أصحاب الهمم، هو ثمرة الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد منح الشهادات لعدد كبير من المؤسسات والهيئات ودور العبادة في الشارقة والإمارات، على وجه العموم.

من ناحيته، أشاد عبدالله السبوسي بالإنجاز، مؤكداً أن الدائرة قد وضعت مسبقاً، ضمن معايير بناء جميع المساجد، شروطاً حول ضرورة احتواء تصاميم المساجد والمرافق الملحقة بها على مداخل خاصة لأصحاب الهمم، وكذلك وجود دورات مياه تلبي احتياجاتهم ووفرت كراسي متحركة.

من جانبه، أكد تريم مطر تريم، المتبرع ببناء المسجد، أن الهدف من الحصول على هذه الشهادة أن يكون المسجد جاذباً لأصحاب الهمم، خاصة لقربه من نادي الثقة للمعاقين.