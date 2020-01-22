«دار البر» تتكفل بعمرة لـ 92 عاملاً

عجمان (الاتحاد) تكفلت جمعية دار البر برحلة عمرة لـ 92 عاملاً من ذوي الدخل المحدود، في مختلف إمارات الدولة، بينهم 13 من عمال المساجد في إمارة عجمان.

وأكد فيصل صحراوي، مدير فرع جمعية «دار البر» في عجمان، أن الجمعية تطلق رحلات العمرة المجانية المتعاقبة بهدف إتاحة الفرصة للمسلمين، من مختلف الجنسيات والشرائح، ممن لا تمكنهم ظروفهم المادية من تحمل نفقات السفر وسواها، لأداء مناسك العمرة مجاناً.

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