5 ملايين درهم قدمتها «القرق الخيرية» لطلبة الطب

دبي (الاتحاد) جدّد مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، «علامة دبي للوقف» الخاصة بمؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، وذلك عن مساهمتها في دعم الوقف التعليمي بإمارة دبي.

وحصلت المؤسسة على علامة دبي للوقف لقاء تقديمها منح تعليمية لعشرة طلاب مواطنين للحصول على بكالوريوس الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبذلت المؤسسة تلك المساهمات في إطار اتفاقية مسبقة أبرمتها مع الجامعة منذ عام 2017 إلى الآن قدّمت بموجبها مبلغ 5 ملايين درهم لتوفير المنح لطلبة الطب فيها.

وسلّم عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، علامة دبي للوقف إلى الدكتورة رجاء القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة القرق الخيرية، بحضور علي المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، ومحمد فاروق مدير القرق الخيرية وعدد من المسؤولين من الطرفين.

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