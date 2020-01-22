جائزة لطيفة بنت محمد تنظم «إعداد مدرب المستقبل»

دبي (وام) تنظم جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي دورة تأهيلية بعنوان «إعداد وتأهيل مدرب المستقبل المعتمد».

الدورة يقدمها خبير التنمية البشرية الدكتور أنور حاميم بن سليم، وتستمر أربعة أسابيع تحت شعار «كلكم قائد»، ويستعرض خلالها المحاضر المعايير المنهجية لمثل هذه الدورات، ومنها قوة التغيير وأثرها على التطوير الشخصي والمجتمعي، وإدارة الذات والسلوك الإنساني ومراحل القوة الخمس للمدربين، وعالم التدريب والنقطة الساخنة وأقسام العقل والدماغ ومهارات البرمجة الذاتية وورش عمل الإبداع ومفهومه الحقيقي.وأكدت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة أن الدورة تستهدف تحقيق أهداف سامية أبرزها الاحترافية في عالم التدريب والتحفيز واكتساب مهارات التعامل مع الآخرين وفنونها وقوة الوقوف أمام الجمهور والتحدث ببراعة، إضافة إلى عمل حقائب تدريبية فعالة لتحديد الاحتياجات الشخصية للجمهور وتحليلها وتقوية مهارات الاتصال، والتواصل وعمل العروض التقديمية ومهارات التفكير وأساليبه الإبداعية الابتكارية، وغيرها الكثير من الفوائد الفردية أو المجتمعية.

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