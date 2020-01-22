محمد بن راشد يشكل مجلس «الإمارات العالمي للاعتماد»

دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 2 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد، برئاسة مدير عام بلدية دبي.

ووفقاً للمرسوم، يضم مجلس إدارة المركز في عضويته: الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، نائباً للرئيس، وعبدالله أحمد آل صالح، والشيخ الدكتور ماجد سلطان القاسمي، والدكتور يوسف سعيد السعدي، والدكتور مروان محمد الملا، وعبدالله محمد العور، ووليد عبدالملك أهلي، وعتيق جمعة فرج، وشيماء محمد الطنيجي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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