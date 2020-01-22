البواردي يبحث مع سفير إيطاليا علاقات الصداقة

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي أمس نيكولا لينير السفير الإيطالي لدى الدولة، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المتبادلة.

وتناول الجانبان أيضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

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