يشمل 6 محاور رئيسة.. إطلاق «دليل الابتكار الحكومي» في دبي

دبي (وام)

أطلق برنامج دبي للتميز الحكومي الإصدار الأول من دليل إطار الابتكار الحكومي، الحاصل على الاعتماد الدولي من قبل المعهد الدولي لإدارة الابتكار«GIMI» بناءً على مقارنة مع 12 إطاراً عاماً ونموذجاً عالمياً.

يتضمن الدليل شرحاً موجزاً حول إطار الابتكار الحكومي ومحاوره الستة الرئيسة، والتي تشمل قيادة واستراتيجية الابتكار، وبيئة وثقافة الابتكار، وإدارة الابتكار، وممكنات الابتكار والتعلم المؤسسي، والروابط والشبكات، ونتائج وأثر الابتكار.

وأكد الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أهمية الإطار العام للابتكار الحكومي، ومؤشر جاهزية الابتكار في ترسيخ مفهوم الابتكار كمنهج عمل وأداة لبناء مستقبل رائد لمدينة دبي، مشيراً إلى دور هذه المبادرات في بناء منظومة التميز الحكومي والارتقاء بها إلى مستويات ريادية عالمية وإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية لما تحمله هذه الخدمات من دور محوري في دفع المسيرة التنموية في دبي، وتعزيز جاذبيتها للسكان والزوار وترسيخ تنافسيتها العالمية في قطاع العمل الحكومي.

وقال: «يضطلع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بدور محوري في تحفيز وتطوير أداء القطاع الحكومي لتقديم خدمات متميزة ترسخ مكانة دبي كنموذج يحتذى به لسعادة المتعاملين وتبني ثقافة التميز والابتكار»، مشيراً إلى أن مبادرات وجهود البرنامج تعكس أهمية تسخير أحدث المفاهيم وأرقى الممارسات العالمية والأساليب الإدارية في القطاع الحكومي، والعمل بجهود متكاملة لتسريع عجلة الابتكار ومواكبة التحولات المستقبلية».

وقالت مها السويدي، مدير مشاريع في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز:« يسهم الدليل والإطار العام للابتكار الحكومي جنباً إلى جنب مع مبادرة مؤشر جاهزية الابتكار في تطوير العمل الحكومي، ونشر ثقافة الابتكار في الجهات الحكومية ووضع هيكل واضح ومدروس مصمم خصيصاً بالاستناد إلى الأبحاث والأدلة العلمية وأفضل الممارسات العالمية لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية وتعزيز سعادة المتعاملين في دبي، تحقيقاً لرؤية القيادة، باتخاذ الابتكار أداة لمواصلة التقدم، وتحقيق الريادة وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً متميزاً للابتكار الحكومي». وجرت مناقشة متطلبات تطبيق الإطار وأسئلة الاستبيان خلال ورش عمل تم تنظيمها بالتعاون مع الجهات الحكومية، واستند تصميم الإطار العام للابتكار الحكومي على البحث والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، بالإضافة إلى استشارة عدد من أبرز المسؤولين المعنيين بالابتكار في الجهات الحكومية.