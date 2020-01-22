الامارات | شرطة الشارقة تحذر من إلصاق وتوزيع الإعلانات العشوائية على المنازل

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحذر من إلصاق وتوزيع الإعلانات العشوائية على المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي من ظاهرة توزيع الملصقات الإعلانية وتعليقها على أبواب المنازل وجدرانها من الخارج بشكل غير لائق يزعج السكان، مؤكداً في تعقيب له على شكوى لأحد المواطنين من منطقة الرحمانية بأن الشرطة تقوم بمتابعة جميع المعلنين في كافة المناطق، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بتحليل وحصر المعلنين في هذه المنطقة تحديداً عبر تتبع أرقام هواتفهم لمعرفتهم ومحاسبتهم قانونياً.

وتابع: أن على السكان في جميع المناطق بالإمارة الإبلاغ عن المندوبين والشركات التي تقوم بوضع الملصقات على أبواب المنازل أو الجدران من الخارج أو تركها حتى أمامها، ليتم اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني بحقها، والقضاء على الممارسات العشوائية والأعمال الفوضوية أو ممارسة النشاط بدون ترخيص.

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وأكد أن هناك تنسيق مع النائب العام لإبعاد الأشخاص المخالفين للقوانين خاصة أصحاب الإعلانات العشوائية عن الدولة بحكم أنهم يمارسون أنشطة غير مرخص فيها، مبيناً بأنه تم سابقاً إبعاد عدد من الذين مارسوا توزيع الملصقات وهذا النشاط بشكل غير لائق وعشوائي ودون ترخيص، لافتاً إلى أن دور الشرطة يكمن في تتبع هذه الفئة ولا تقتصر على إمارة الشارقة فحسب بل على جميع الإمارات بالدولة عبر التنسيق المشترك مع الشرطة بكل إمارة لاتخاذ اللازم بحقهم وضبطهم، لجعل المجتمع أمن وللمحافظة على عاداته وتقاليده.