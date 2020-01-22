الامارات | وفاة عامل وإصابة 10 آخرين بإصابات متفاوتة إثر تدهور حافلة تقل عمالا برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عامل وإصابة 10 آخرين بإصابات متفاوتة إثر تدهور حافلة تقل عمالا برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عامل وأصيب 10 آخرون من جنسيات آسيوية بإصابات متفاوتة إثر تدهور حافلة تقل عمالا على طريق شارع الشيخ محمد بن زايد عند مخرج 119، حيث تم نقل ستة مصابين إلى طوارئ مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة، وحالة الوفاة وأربعة مصابين إلى مستشفى صقر في مدينة رأس الخيمة لتلقي العلاج.

وتفصيلا قال الإسعاف الوطني، لـ "الامارات اليوم" إن طواقمه استجابت صباح اليوم إلى جانب شرطة رأس الخيمة وجناح الجو بالداخلية إلى حادث تدهور حافلة على شارع محمد بن زايد بإمارة رأس الخيمة، نتج عنه 11 إصابة منها إصابتين بإصابات بليغة وست متوسطة وثلاث بسيطة.

وأوضح أن غرفة عمليات الإسعاف الوطني تلقت الساعة 7:27 صباحا بلاغًا من شرطة رأس الخيمة يفيد بوقوع حادث تدهور حافلة في المنطقة المذكورة مع وجود 11 مصابا في مكان الحادث، وعليه تم إرسال تسع سيارات إسعاف ومركبة مستجيب أول الى مكان الحادث.

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وأضاف، أنه تم طلب المساندة من طاقم الإسعاف الجوي لإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية لنقل أحد المصابين على وجه السرعة، حيث وصلت أول سيارتين إسعاف إلى مكان الحادث خلال ثمانية دقائق من تلقي البلاغ واستمر على التوالي وصول السبع سيارات الإسعاف الأخرى إلى المكان.

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف الوطني قامت بإسعاف المصابين في مكان الحادث ونقل خمسة منهم بمركبات الإسعاف الى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي والأربعة الآخرين إلى مستشفى صقر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل مصاباً منهم عبر جناح الجو بالداخلية الى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي

وقال مصدر في مستشفى صقر الحكومي، لـ "الامارات اليوم"، إن قسم الحوادث والطوارئ استقبل صباح اليوم أربع إصابات وحالة وفاة لعمال من جنسيات آسيوية إثر إصابتهم في حادث مروري على طريق شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة رأس الخيمة.

وأوضح أن أحد العمال وصل إلى المستشفى في حالة وفاة، فيما وصل أربع آخرين مصابين بإصابات متوسطة بسيطة نتيجة وقوع الحادث، لافتا إلى أنه لم يتم استقبال أي حالات بليغة من بين المصابين.