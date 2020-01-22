كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أضخم شاحنة إطفاء صنعت في دبي

تم الكشف عن شاحنة فالكون 8×8 المخصصة للإطفاء في معرض دبي إنترسيك في وقت سابق من هذا الأسبوع. و تم تطويرها في الإمارات من قبل (National Fire Fighting Manufacturing FZCO).

لا تزال الشاحنة في طور الإنتاج، ولكن تم طرح طراز الشاحنة من مصنع جبل علي إلى معرض السلامة والأمن في مركز التجارة العالمي في 21 يناير.

وتحتوي Falcon 8×8 على خزان ومقصورة وهيكل مصنوع من الألياف الزجاجية، وهي قادرة على نقل أكثر من 18000 لتر من الماء. وهي مجهزة أيضًا بطفايات DCP، التي تحتوي على مساحيق أساسها فوسفات الأمونيوم والتي تكافح الحرائق، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وتحت الغطاء لا يوجد محرك واحد بل محركين يقودان هذه الشاحنة الضخمة، ويقول علي الخطيب، المتحدث الرسمي باسم نافكو “ينتج المحركان نحو 1400 حصان، ويمكنهما حمل فالكون 8×8 لتنطلق من صفر إلى 80 كم / ساعة في أقل من 25 ثانية”.

وعلى الرغم من أن الأرقام قد لا تثير إعجاب سائق السيارة الرياضية، لكن من المهم أن تتذكر أن الشاحنة تزن أكثر من ثلاثين طناً. وتم تصميم Falcon 8×8 لتلبية متطلبات التدخل السريع في حالات الطوارئ و “تم إنشاؤها وفقًا للوائح NFPA و ICAO الدولية”.