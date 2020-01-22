كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم جديد للسوشي في دبي

سيحتفل مطعم Moshi الجديد في دبي بتقديم وجبات سوشي مجانية للزوار في نهاية هذا الأسبوع.

وسيحصل أول 300 عميل يزورون فرع موشي الجديد في برج إكزيكتيف باي، بيزنس باي، بين الخميس 23 يناير والسبت 25 يناير على ثلاث قطع من السوشي المجاني لكل منهم.

يتوفر السوشي المجاني فقط لتناوله في المطعم ولن يتم تقديمه في الوجبات التي يتم توصيلها إلى المنازل. وإذا كان هناك مجموعة من أربعة أشخاص، فستحصل على ست قطع للمشاركة بدلاً من ثلاث قطع.

ويتميز محيط مطعم Moshi الجديد بتصميم مفتوح بسيط، مع وجود خشب البامبو بشكل كبير في الديكور بما يتناسب مع جذور المطعم الآسيوية.

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ويعمل موشي مومو آند سوشي في دبي منذ عام 2015 ويعد مطعم الخليج التجاري ثالث فرع في المدينة، حيث يوجد فرع شهير في برشا هايتس والآخر في عود ميثاء.

ومثل فروع موشي الأخرى، نحن على يقين من أن المطعم الجديد سوف يقدم مجموعة من وجبات السوشي اللذيذة بما في ذلك مومو ونيجيري وساشيمي وتيماكي وماكي وغير ذلك الكثير، بحسب موقع واتس أون.

موشي، الخليج التجاري، من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 12 ليلاً يوميًا. هاتف: 045844655. facebook.com/Moshiuae