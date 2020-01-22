كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على الصالة الجديدة في مطار دبي

يمكن للمسافرين الذين يسافرون من دبي مع طيران الإمارات الاطلاع على صالة بلازا بريميوم الجديدة التي تم افتتاحها في المبنى رقم 3.

تمد الصالة اتي تعمل بنظام الدفع مقابل الاستخدام على مساحة 1260 مترًا مربعاً، وهي الأكبر في مطار دبي الدولي – المركز الأكثر ازدحامًا في العالم.

وستجد الصالة في الطابق العلوي من مبنى الركاب رقم 3، ويمكن أن تستوعب المنطقة المستوحاة من الصحراء والمحيط ما يصل إلى 300 مسافر في وقت واحد، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

بلازا بريميوم هي المساحة الوحيدة في المبنى رقم 3 التي تقدم أجنحة عائلية فردية، ويمكن حجز هذه الغرف الأربعة التي تبلغ مساحتها 10 أمتار مربعة من قبل مجموعات من المسافرين الباحثين عن الخصوصية.

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و يأتي كل جناح مع خدمة الخادم الشخصي متعددة اللغات مع موظفين يتحدثون العربية والروسية والهندية والتاغالوغية والتركية. وسيتم تقديم القهوة العربية والتمور والمشروبات الترحيبية للمسافرين.

ويمثل الحفاظ على الترفيه بين الأطفال دائماً تحدياً ولكن غرفة اللعب المخصصة للأطفال في الصالة يمكن أن تساعد في ذلك، فهي مجهزة بألعاب خشبية مصنوعة بشكل مستدام. وسيقوم طهاة الصالة أيضًا بإنشاء قوائم طعام خاصة للأطفال والرضع.