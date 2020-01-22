11 وفاة في حوادث مرورية للشاحنات بدبي

دبي (الاتحاد)

أكد العقيد جمعة بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن أبرز أسباب حوادث الشاحنات تتمثل في عدم الالتزام بخط السير، والوقوف على كتف الطريق، والانحراف المفاجئ الذي يتسبب في وقوع حوادث مميتة، مشيراً إلى أنها تسببت في وقوع 52 حادثاً مرورياً أدت إلى وفاة (11) شخصاً، وإصابة (57) آخرين في دبي خلال العام الماضي، في حين تم تسجيل (18) ألفا و(203) مخالفات متنوعة للشاحنات على طرقات الإمارة خلال العام الماضي.

جاء الكشف عن هذه الإحصائيات أمس، عقب إطلاق الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وعدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، حملة السلامة على الطريق لسائقي الشاحنات بمنطقة العوير بدبي. وأضاف العقيد جمعة بن سويدان أن الحملة التي تستمر على مدار أسبوع تأتي في إطار خطط السلامة المرورية لضبط أمن الطريق، وتوعية سائقي الشاحنات بأفضل الممارسات العالمية المتبعة لتعزيز السلامة على الطرق.