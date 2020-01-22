أجهزة وألعاب خاصة لأصحاب الهمم في حدائق أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، تنفيذ مشروع متكامل لتزويد الحدائق القائمة بمعدات ألعاب وأجهزة اللياقة البدنية الآمنة لأصحاب الهمم خلال العام الحالي، كما سيتم زيادة مساحة ممرات المشاة على مستوى جزيرة أبوظبي والبر الرئيس.

وخلال ملتقى الرؤية المستقبلية للحدائق الذي نظمته البلدية أمس وتختتم أعماله اليوم، أكدت البلدية أن العام الحالي سيشهد تركيب 273 معدة لياقة بدنية بعض منها يتناسب مع أصحاب الهمم، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 150 معدة لياقة بدنية موزعة بحدائق ومماش بمناطق متفرقة بمدينة أبوظبي، بالإضافة إلى تركيب ألعاب تتناسب مع أصحاب الهمم في 10 حدائق بأبوظبي.

وأكد أحمد راشد العيسائي، رئيس قسم جودة المواد في بلدية مدينة أبوظبي، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الملتقى، أن التوجه الجديد لبلدية مدينة أبوظبي بشأن الحدائق والمتنزهات هو نشر الثقافة الصحية بشكل كبير، عبر إضافة وزيادة معدات اللياقة البدنية في الحدائق بشكل عام وأيضاً المماشي الرياضية.

وأوضح أن 50% من حدائق أبوظبي تتضمن ألعاباً لأصحاب الهمم، و90% من حدائق ومتنزهات أبوظبي تحتوي على معدات لياقة بدنية.

وأشار إلى أن البلدية تعمل على تطبيق أحدث المعايير العالمية لمعدات اللياقة البدنية وأصحاب الهمم، كما تم إضافة معدات اللياقة البدنية التي تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية يستطيع الزوار استخدامها في أمور عدة منها شحن الهاتف، كما أن ألعاب أصحاب الهمم تقوم بتحويل الطاقة إلى أصوات موسيقية بهدف نشر البهجة.

وأوضح بأن معدات اللياقة البدنية تعمل بطرق مبتكرة دون استخدام أوزان، حيث يستخدم الشخص وزن جسمه، مبيناً أن ألعاب أصحاب الهمم تراعي عناصر الأمان وسهولة الدخول والخروج، كما أن بعض الألعاب تم تصميمها لتتسع للطفل وولي الأمر في نفس اللعبة لتعزيز الشعور بالأمان.

وحول المعرض المصاحب للملتقى، أشار إلى أن المعرض يشهد مشاركة 9 شركات متخصصة بمعدات اللياقة البدنية وألعاب أصحاب الهمم ومستلزماتها، وتعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في معدات اللياقة البدنية التي أيضاً تحاكي أصحاب الهمم.