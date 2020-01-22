100 شاغـر وظيفي تعرضها شركات للمواطنين اليوم

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن 26 منشأة وشركة ومدرسة خاصة يعرضون اليوم 100 شاغر وظيفي في مراكز إسعاد المواطنين بأبوظبي ودبي في مجالات الهندسة والبرمجيات والبنوك ومدارس اللغات والتأمين والمقاولات.

وتعرض المنشآت والشركات الخاصة الشواغر الوظيفية في مجالات الاستشارات القانونية وتطلب للتعيين مدرسي التربية الرياضية واللغة العربية واللغات الأجنبية ومدرسين مختصين في أصحاب الهمم، وفنيي شبكات الحاسب الآلي، وموظفي موارد بشرية ومحاسبين ومديري خدمات الأعمال ومعاونين قانونيين.

وذكرت الوزارة أن ممثلي الشركات والمنشآت الخاصة ستعقد مقابلات وظيفية في اليوم المفتوح بأبوظبي ودبي من أجل الشواغر الوظيفية لتعيين مهندسين تخصص مدني ومندوبي مبيعات ومشرفين بيع ومدقق مالي ومسؤول مصرفي ومختص في نظم معلومات ومهندس دعم وضابط مخاطر.

وتنظم الوزارة اليوم المفتوح في دبي بمركز سعادة المتعاملين توطين في منطقة أم الشيف على فترتين الأول الصباحية من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة، والفترة الثانية من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية بعد الظهر، بحيث تعرض 15 شركة وبنكاً ومدرسة خاصة الشواغر الوظيفية، وتطلب مدرسة كينجز البرشاء معلمات تربية رياضية ولغات عربية وإنجليزية ومساعد مدرس ومدرساً لأصحاب الهمم ومراقب ملفات وموظف موارد بشرية وفني شبكات حاسب آلي والنظم، على أن يكونوا حاصلين على شهادات بكالوريوس في تخصصاتهم.

وتعرض شركة دينتونز آند كو في اليوم المفتوح بدبي وظائف للمواطنات بشهادات بكالوريوس، حيث تطلب تعيين محاسبة وسكرتيرة ومديرة خدمات أعمال ومعاونة قانونية، علاوة على طلب شركة أمريكان لايف إنشورانس للتأمين شواغر لكلا الجنسين من المواطنات والمواطنين، مثل اختصاصي تأمين ومدير مبيعات ومدير تأمين، كما تقدم شركتا الكواكب لإدارة العقارات وروكويل كولينز انترناشيونال شواغر مهندس مدني ومندوب ومدير مبيعات، فيما يطلب قرقاش إنتربرايسز تعيين مندوب مبيعات مركبات، ويعرض سيتي بنك شواغر وظيفية تشمل مدير العمليات وضابط الالتزام ومختص نظم المعلومات وموظف مخاطر ومدير العلاقات العامة ومسؤول مصرفي.

وأضافت الوزارة: إن 11 منشأة خاصة تجري المقابلات مع المرشحين للشواغر الوظيفية في مركز سعادة المتعاملين بأبوظبي في المصفح، على فترتين من 9-11 صباحاً والثانية من 12-2 ظهراً، في عدة قطاعات حيوية، حيث تعرض شركة سودامكو مهندساً مدنياً (ماجستير) ومسؤولاً إدارياً ومندوب المبيعات التجارية ومدير الإدارة (حملة شهادات بكالويوس في التخصص)، وتطلب مدرسة «مدرستنا الثانوية الإنجليزية» مدرساً للابتدائي، وشركة ساب تجري مقابلة لمدير مشروع من حملة شهادة الدبلوم، ومدرسة أميركان كومينتي سكوول تطلب معلماً للابتدائي.