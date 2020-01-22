«صبيحية» خورفكان يناقش خطة العمل

خورفكان (الاتحاد) اطلع مجلس ضاحية الصبيحية على مختلف الجهود والنشاطات المجتمعية التي سينفذها خلال العام الجاري.

وترأس الاجتماع الذي عقد بمقر الضاحية في مدينة خورفكان محمد أحمد الغاوي النقبي، رئيس مجلس ضاحية الصبيحية. واستعرض رئيس وأعضاء مجلس الضاحية أبرز خططهم لتطوير عمل المجلس، وبحث المجلس أجندة الزيارات الأسبوعية لكبار السن والمرضى من أهالي الضاحية.

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