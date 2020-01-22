بلدية الظفرة تنفذ طرقاً في جزيرة غاغا

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) بدأت بلدية منطقة الظفرة تنفيذ مشروع إنشاء طرق أسفلتيه بطول 9.5 كيلومتر في جزيرة غاغا الواقعة بالقرب من مدينة السلع بهدف تطوير الجزيرة وتوفير شبكة طرق آمنة ومريحة لربط كافة القسائم التي تم تخطيطها في الجزيرة والتي تضم استراحات بحرية ومواقع تراثية وأثرية متعددة وشاطئا عاما ومرافق عامة تشمل مماشي ومراسي للسفن ومنتجعا سياحيا ومحمية طبيعية حسب المخطط العام المعتمد للجزيرة.

ويتضمن المشروع الحالي إنشاء طريق إسفلتي بطول 9.5 كيلومتر، كمرحلة أولى على أن يتم تنفيذ كافة خدمات البنية التحتية كمرحلة ثانية والتي تشمل مواقف ومداخل للسيارات وشبكات الماء والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ورؤية ورسالة دائرة البلديات والنقل التي تهدف أن تكون إمارة أبوظبي ذات تطوير عمراني متكامل مستدام وخدمات بلدية متميزة لرفاهية وإسعاد المجتمع، ودعم النمو والتطوير العمراني في الإمارة.

وتضاف مشاريع الطرق الإسفلتية في الجزيرة إلى شبكة الطرق والمشاريع التي تشهدها المنطقة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل القيادة الرشيدة لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات في منطقة الظفرة، تماشياً مع خطة أبوظبي 2030 وتوفير شبكة طرق حديثة وآمنة تربط الجزيرة بالمناطق المحيطة بها، حيث ترتبط جزيرة غاغا بمنطقة رأس غميس من خلال جسر مائي يبلغ طوله نحو 2.6 كم، وهو عبارة عن طريق مزدوج يتألف من حارتين بعرض 3 أمتار، وكتف جانبي بعرض مترين، إضافة إلى جسر مائي بطول 520 مترا ويتكون من 13 جزءاً، تبلغ مساحة كل جزء منها 40 متراً، كما يحتوي الجسر على مسارات جانبية مخصصة لأغراض الصيانة وإدخال الخدمات والمرافق.

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