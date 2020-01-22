5 آلاف درهم غرامة «سب وقذف»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حجزت محكمة استئناف أبوظبي، قضية متهمة قامت بسب وشتم وقذف الشاكي لجلسة 21 يناير الجاري للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة بالسب والشتم والقذف لمرات عديدة للشاكي، نظراً لكون الشاكي هو من ابتدأ بالإزعاج والمضايقة والتحرش اللفظي بكلمات وعبارات خادشة للحياء أمام جمهور من الناس في مكان عام في أبوظبي، الأمر الذي أثار حفيظة المتهمة ودفعها لمواجهة الشاكي والرد عليه بشتائم وعبارات وألفاظ سيئة وبعيدة عن الآداب العامة. وبعد ذلك، توجه الشاكي إلى أقرب مركز شرطة، وقام بفتح بلاغ وشكوى ضد المتهمة التي شتمته وأهانته بحسب قوله، وتم تحويل القضية للنيابة العامة التي حققت في القضية وتبين لها بعد ذلك، بأن المتهمة هي من ابتدأت وافتعلت الشجار والمشادة الكلامية التي وصلت إلى سب وقذف الشاكي أمام الجمهور.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمة بدفع غرامة مالية بقيمة 5 آلاف درهم كونها من بدأت بالمشادة الكلامية.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمة فطعنت عليه.