براءة خادمة من تهمة سرقة

السيد حسن ( الفجيرة ) حكمت محكمة جنايات الفجيرة أمس، ببراءة خادمة آسيوية من تهمة سرقة مبلغ مالي من غرفة كفيلها بمدينة الفجيرة.

وكانت النيابة العامة، قد اتهمت خادمة آسيوية بسرقة مبلغ 30 ألف درهم من غرفة رب البيت الذي تعمل فيه، مستغلة عدم وجود أحد في البيت وقت السرقة، وأفادت المتهمة في أقوالها أنها لم تقم بسرقة كفيلها، ولم تدخل الغرفة مطلقاً، وأن التهمة محض افتراء عليها، وأن الشرطة لم تضبط معها أي مبالغ مالية في حقيبتها ولا في غرفتها، ولم تقم بعمل أي تحويلات، ولم تلتق أحداً خلال تلك الفترة.

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