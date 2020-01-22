دبي (الاتحاد) أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، الدورة الثانية لحملة «كنز الحياة» بعد نجاحها خلال العام الماضي في رفع مستوى الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية ودور الخلايا الجذعية في علاج أمراض الدم الوراثية، وتشجيع الأمهات على تخزين هذه الخلايا بمركز دبي لدم الحيل السري والأبحاث التابع للهيئة لتعزيز فرص العلاج بالخلايا الجذعية.

وأشاد الدكتور أحمد بن كلبان، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي خلال حفل تكريم الشركاء في هذه الحملة بالدور الرائد والجهود المتميزة لمختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، والتي ساهمت بشكل فاعل في تحقيق النتائج المرجوة للحملة التي وصلت نسبة رضا المتعاملين عنها إلى 95 %.

واستعرضت الدكتورة فاطمة الهاشمي، رئيسة وحدة استقطاب المتبرعين وباحثة إكلينيكية بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث إحصائيات ونتائج الحملة خلال العام الماضي والجهود التي قام بها فريق العمل لتحقيق الأهداف المرجوة للحملة التي تمكنت خلال العام الماضي من الوصول إلى 600 شخص بمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كنز الحياة» للتوعية بالخلايا الجذعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.