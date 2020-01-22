عبر 246 محاضرة خلال 2019.. توعية 11 ألف عامل في دبي

دبي (وام)

حققت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي إنجازات ونفذت مبادرات داعمة للعمالة الوافدة خلال العام الماضي، حيث نجحت في توعية ما يقارب 11 ألفاً و915 عاملاً يعملون في الإمارة خلال 2019، عبر تنظيم 249 محاضرة توعوية في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» بغرض تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بالنظم والقوانين المعمول بها وثقافة المجتمع الإماراتي والصحة والسلامة في مكان العمل بما يتناسب مع قوانين ونظم دولة الإمارات.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي: بما يتماشى مع منظومة المعايير الدولية تواصل المبادرة التوعوية الموجهة للعمالة الوافدة تحقيق أهدافها ونجاحها منذ انطلاقتها في يونيو 2016 بتوعية ما يزيد على 40 ألفاً و655 عاملاً خلال 505 محاضرات توعوية في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا».

وأشار إلى المبادرة التوعوية الخاصة بالمشرفين على مواقع العمل والسكنات العمالية، التي انطلقت في العام 2019 كدليل على أهمية التوعية ودورها في دعم حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

وأكد أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي ستواصل النجاح المحقق من المبادرة التوعوية خلال العام الحالي 2020 بزيادة عدد العمالة والمحاضرات التوعوية المقدمة والتوسع بها، وذلك بما يتناسب مع قوانين الدولة ووفقاً للمعايير الدولية. من جانبه لفت الدكتور أحمد الهاشمي مستشار اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي مدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية، إلى أن البرنامج التوعوي قائم على أسس علمية وأكاديمية ويتناسب مع منظومة المعايير الدولية والمعنية بمجال حماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة على حد سواء، بما يراعي استقرار العلاقة التعاقدية بين كل من العامل وصاحب العمل.

وقال الهاشمي إنه حسب إحصاءات أجريت في الفترة ما بين مارس وديسمبر من العام 2019 تم إجراء حوالي 3525 استبياناً عمالياً قبل وبعد الخضوع للمحاضرات.