«الأمن بالعصر الرقمي» في ورشة بجامعة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) نظمت جامعة أبوظبي فرع العين ورشة عمل استضافت خلالها المهندس عادل الكاف الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، المؤسسة غير الربحية الرائدة في توفير الحماية للأطفال من مخاطر الإنترنت - لتقديم ورشة عمل بعنوان «هل أنت آمن في العصر الرقمي؟» للطلبة والمشرفين الأكاديميين والمدرسين من الجامعة وعدد من طلاب مدارس العين، حسبما أفاد الدكتور حمد عضابي، مدير الحرم الجامعي في العين، ضمن فعاليات جامعة أبوظبي فرع العين للموسم الثقافي.

وسلطت الورشة الضوء على مجموعة من المحاور التوعوية المهمة، تضمنت مخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية والتوعية من الأضرار الصحية والنفسية والسلوكية للجرائم الإلكترونية، والاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، والتشريعات الإماراتية، مع عرض بعض الأفلام التوعوية من إنتاج دائرة القضاء.

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