اختتام معرض إنترسك 2020

دبي (الاتحاد) اختتم أمس في دبي معرض «إنترسك 2020»، الرائد عالمياً في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، أعماله التي استمرت لمدة 3 أيام مسلطاً من خلالها الضوء على أحدث منتجات وخدمات قطّاع السلامة والأمن.

ولفتت شركة «نافكو»، المختصة في حلول ومعدات إطفاء الحرائق في الشرق الأوسط وأحد الرعاة المؤسسين للمعرض، الانتباه إلى توجهات القطاع المستقبلية بعرضها مجموعة من المركبات والمعدات المتخصصة وعالية التقنية المصممة لمكافحة الحرائق.

وتصدرت مركبة الدفع ثماني العجلات «فالكون - 8» المشهد بتميزها بمقطورة منفصلة تضم خزانات المياه ورغوة المطافي المصممة لمكافحة حرائق المطارات.

كما عرضت شركة «فليم سيستمز» أحدث تقنيات الواقع الافتراضي المعزز الخاصة بها والتي تم تصميمها بعناية لتدريب رجال الإطفاء. وتتيح تقنية «فليم ترينر» فرصة مميزة لاختبار تجربة تدريب معززة بفضل استخدام معدات حقيقية ونظام استجابة متطور، الأمر الذي يفسح المجال أمام رجال الإطفاء لمحاكاة سيناريوهات حرائق واقعية مختلفة ومتعددة.

وركزت فعاليات المعرض على أحدث التوجهات التقنية الرائدة؛ حيث قدم مجموعة من قادة القطّاع عروضاً حية لأحدث المنتجات والحلول المتعلقة بتعزيز السلامة والأمن، بما في ذلك شركة «إجادة» ومجموعة «ستريت» وشركة «روزنباور»، والتي سلطت الضوء على آخر التطورات التي وصلت إليها تقنيات تقييم ومكافحة الحرائق والسلامة.

وأولى «إنترسك» اهتماماً خاصاً بتقنيات طائرات الدرون والتي ستسهم بشكل أكبر في مجال الأمن والسلامة، عبر منطقة عرض «درون زون» المخصصة لأبرز الشركات المصنعة والمساهمة في هذا المجال مثل شركة «أيه إي إي» التي عرضت نظام «ماك 4 يو أيه في» الخاص بها، والذي سلط الضوء على أحدث المنتجات والمعدات المصممة للمراقبة والسلامة والتحكم.

ومن المقرر عقد المعرض مجدداً في يناير2021.

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