«إنتو ثروتنا».. حملة لتعزيز جودة حياة أبطال الدفاع المدني

دبي (الاتحاد)

أطلقت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حملة «إنتو ثروتنا» التي تنظمها الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وهيئة الصحة بدبي وجمعية «مع الأمل»، بحضور اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وتمثل حملة «إنتو ثروتنا» مبادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تهدف لتوفير أعلى معايير الصحة النفسية لـ 1400 من أبطال الدفاع المدني في إمارة دبي، والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال تنظيم 50 ورشة تدريبية متخصصة في مجالات الصحة النفسية على مدار العام، بالتعاون مع شركاء المبادرة، يشارك فيها 30 متخصصاً في مختلف مجالات الصحة النفسية، وتغطي 22 مركز دفاع مدني بدبي.

ويأتي إطلاق المبادرة لتعزيز قدرات رجال الدفاع المدني وتمكينهم من مواجهة التحديات النفسية التي يتعرضون لها أثناء عملهم في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ويدعمهم في تأدية مهام عملهم، وينعكس إيجاباً على المجتمع.

ونظم البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة ضمن فعالية إطلاق مبادرة «إنتو ثروتنا»، جلسة تفاعلية مع رجال الإطفاء تناولت المواضيع المتعلقة بصحتهم النفسية بمشاركة معالي عهود الرومي واللواء خبير راشد ثاني المطروشي، وحضور مختصين وأطباء من هيئة الصحة بدبي، استمع الحضور خلالها إلى أبرز التحديات النفسية والمواقف المؤثرة التي يعيشها رجال الدفاع المدني.

وأكدت معالي عهود الرومي أن الدور الإنساني والمجتمعي المهم الذي يؤديه أبطال الدفاع المدني والظروف الاستثنائية والتحديات التي يواجهونها خلال عملهم في إنقاذ الأرواح ومكافحة الحرائق، يحظى بتقدير كل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات حريصة على توفير كل عناصر جودة الحياة لهؤلاء الأبطال، بما في ذلك تعزيز الصحة النفسية وتهيئة بيئة عمل تتبنى برامج ومبادرات كفيلة بتحسين جودة حياتهم وتمكنهم وتدعمهم في أداء عملهم.

الاستعداد للخمسين

وأكد المطروشي أن الدفاع المدني بدبي ينظم حملة «إنتو ثروتنا» تزامناً مع عام الاستعداد للخمسين الذي تستشرف فيه الدولة المستقبل من خلال تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية وتكامل المبادرات والبرامج والمشاريع وتوحيد الأفكار والرؤى لتكون فريق عمل واحد مُبتَكِرٍ ومُبدِعٍ.

الصحة النفسية للجميع

وأشارت فاطمة موسى العضو المؤسس في جمعية «مع الأمل» إلى أن الجمعية تدعم جميع المبادرات التي تسهم في تعزيز الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع من خلال المبادرات وورش العمل.

وتتضمن حملة «إنتو ثروتنا» تقديم 50 ورشة توعوية وتثقيفية، هادفة لتعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة بين رجال الدفاع المدني، في 22 مركزاً للدفاع المدني بدبي، وعلى مدار العام، تنظم بالتعاون بين البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وهيئة الصحة بدبي وجمعية «مع الأمل».

وتم تنظيم جلسة حوارية تفاعلية حول تعزيز الصحة النفسية لرجال الدفاع المدني بمشاركة أطباء ومختصين في هيئة الصحة بدبي هم كل من: الدكتورة سامية الخوري استشاري ورئيس قسم الطب النفسي بالإنابة ورئيس جمعية الإمارات للصحة النفسية، ود. بدرية الحرمي مدير إدارة الصحة العامة، وندى عبيد الشحي أخصائي اجتماعي إكلينيكي أول، والدكتورة فاطمة سيد أحمد أخصائي نفسي، والدكتورة منى عبد اللطيف عمر أخصائي أول الصحة العامة.

وأكدت المتحدثات أهمية تبني معايير الصحة النفسية وجودة الحياة في بيئة عمل رجال الدفاع المدني، لمواجهة التحديات التي يتعرضون لها خلال عمليات الإنقاذ وأداء المهام المسندة إليهم، واستعرضن عدداً من النماذج والأدوات الكفيلة بتعزيز الصحة النفسية لرجال الإطفاء والإنقاذ.