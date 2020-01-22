مهرجان «الصحة واللياقة» ينطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، المرحلة الأولى من الدورة التاسعة لمهرجان المرح للصحة واللياقة 2020، في العاشرة من صباح اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ولمدة أربعة أيام، بينما تتواصل الفعاليات على مدى خمس مراحل أخرى ولمدة شهر في مختلف إمارات الدولة حتى 20 فبراير المقبل.

يتضمن المهرجان فعاليات متنوعة من البرامج الصحية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب أفراد العائلة كافة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجامعة خليفة، واستاد هزاع بن زايد في العين.

وقال مبارك سعيد الشامسي، مدير عام المركز، إن المهرجان يواصل نجاحاته بفضل الله، وجهود القيادة الرشيدة التي توفر أشكال الدعم المادي والمعنوي كافة لـ«أبوظبي التقني» لاستحداث مختلف المبادرات للطلبة وأفراد المجتمع من خلال أحدث وأفضل المسارات الصحية والحياتية المتخصصة، لافتاً إلى أن الدورة الجديدة من المهرجان تقام تحت شعار «معاً لمجتمع إماراتي مستدام» لتطوير وتنمية الممارسات والثقافة البيئية لدى أفراد المجتمع، بالتعاون مع نخبة كبيرة من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الخبرات المشهود لها في مختلف المجالات المتعلقة بالبيئة والصحة والرياضة.

وأكد مبارك الشامسي أن نجاحات الدورات الثماني الماضية من المهرجان، ترسخ مكانته في صدارة البرامج المجتمعية بالدولة، لتحقيق أهداف استراتيجية وطنية عميقة، منها توعية أبناء المجتمع بالمسارات التعليمية الطبية المتخصصة التي تطرحها كلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة خليفة، وغيرها من المؤسسات الجامعية والثانوية، بجانب المؤسسات الرياضية البارزة، ومنها مجلس أبوظبي الرياضي، واستاد هزاع بن زايد في العين، بما يساهم في تمكين الشباب والأطفال، وأفراد العائلة كافة من السلوكيات الصحية والرياضية التي تساهم في تكوين أجيال وطنية ذات معايير عالية الجودة، قادرة على تلبية متطلبات النهضة الصناعية التي تعيشها الإمارات في حاضرها ومستقبلها، خاصة خلال مرحلة ما بعد النفط.

من جهته، دعا علي محمد المرزوقي، رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»، الجميع للمشاركة في الدورة التاسعة من المهرجان للاستفادة من تنوع فعالياته.