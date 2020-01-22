راشد بن حميد: الشباب أغلى موارد الوطن

عجمان (الاتحاد) استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عضو مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي أمس في مقر بلدية عجمان، معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي.

واطلع على خطتي عمل المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي للعام 2020، وناقش ركائز الخطتين، وتعرف على أبرز النقاط المتعلقة بتطوير العمل الشبابي خلال المرحلة المقبلة، وتطور مراكز الشباب في الدولة، وعلى الاستعدادات الخاصة بفعاليات الدورة الأولى للاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي ينظمه مركز الشباب العربي في الربع الأول من العام الجاري.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن المؤسسة الاتحادية للشباب وبدعم من قيادتنا الرشيدة قد تمكنت خلال عام على انطلاقتها من تحقيق إنجازات مهمة بفضل استثمارها بأغلى موارد الوطن أي الشباب، حيث تمكنت من استقطاب طاقات مؤثرة لخدمة أبناء الوطن كافة.

وأكد أهمية الدور الذي يلعبه مركز الشباب العربي في استقطاب المواهب العربية، وتمكينها لخدمة مجتمعاتها، والإسهام في نهضة المنطقة العربية ككل.

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