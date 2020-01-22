نورة السويدي: الإماراتية تتمتع بحقوقها الوظيفية والمجتمعية

أبوظبي (وام)

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن المرأة في دولة الإمارات تتمتع بحقوقها الوظيفية والمجتمعية كافة.

وقالت السويدي، خلال استقبالها أمس معالي مفيرحات كامل وزيرة السلام الإثيوبية في مقر الاتحاد النسائي العام، إن الفضل في تمتع المرأة الإماراتية بهذه الحقوق يرجع إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي تدعم المرأة في كل ما يفيدها في حاضرها ومستقبلها.

واستعرضت مديرة الاتحاد النسائي العام ملامح الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي يعمل الاتحاد على تنفيذها، وأهم الإنجازات التي حققها في مجال تمكين المرأة عن طريق المساهمة بشكل دوري وفاعل بمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وتنمية وتطوير قدراتها وفي مجال خدمة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص. وتطرقت إلى جهود الاتحاد النسائي العام في مجال تمكين المرأة وتأهيلها للمشاركة السياسية، عبر تبني مبادرات عدة، بتوجيهات ودعم من سمو «أم الإمارات». وتفقدت وزيرة السلام الإثيوبية والوفد المرافق لها بعد ذلك عدداً من أقسام الاتحاد، أبرزها قاعة الجوهرة والتي اطلعت فيها على مجموعة من الأوسمة والدروع التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من قادة الدول والمؤسسات والجهات المحلية والدولية تكريماً لسموها، وتقديراً لدور سموها في دعم القضايا الإنسانية والخيرية، والنهوض بالمرأة الإماراتية لتشارك في تنمية مجتمعها. كما زارت معالي وزيرة السلام الإثيوبية مركز الصناعات اليدوية ومشغل التلي وصناعة الورود والخوص والنسيج والسدو والخياطة والتطريز، وتعرفت على الجهود التي يبذلها الاتحاد النسائي العام في الحفاظ على تراث الدولة، وأبدت والوفد إعجاباً كبيراً بالصناعات اليدوية والتراث الشعبي الإماراتي.

وزارت معالي الوزيرة الإثيوبية المعرض الدائم الذي يعد أحد الأقسام المهمة في الاتحاد النسائي العام، ويهدف إلى إبراز تراث دولة الإمارات العربية المتحدة والمحافظة عليه من الاندثار، ويتكون المعرض من أقسام متنوعة عدة تعكس أنماط الحياة المختلفة ومناحي الحياة اليومية قديماً.