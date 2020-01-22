تطبيق برامج كفاءة الطاقة في مدارس أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة أبوظبي للطاقة، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، تبحث بموجبها شركة «أبوظبي لخدمات الطاقة»، وهي شركة جديدة أسستها مؤسّسة أبوظبي للطاقة، إمكانيّة تنفيذ برامج كفاءة الطاقة في المدارس في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعزّز جهود مؤسّسة أبوظبي للطاقة الرامية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، كما يتماشى مع استراتيجيّة إمارة أبوظبي «2030»، المتعلقة بإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في حفل رسمي خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، وشهده كلٌ من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سيف محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسّسة أبوظبي للطاقة.

ووقع على مذكرة التفاهم كلٌ من المهندس عبدالرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لمؤسّسة أبوظبي للطاقة.

وقال المهندس عبدالرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم: «إن مذكرة التفاهم بين الوزارة وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، تأتي في سياق بلورة رؤية عصرية لتعزيز خطوات الاستدامة في المدرسة الإماراتية، من خلال تجذير أفضل الممارسات التي ترتبط بعوامل استدامة الطاقة، ووضع التصورات المستقبلية التي تسهم في جعل المدرسة بيئة رشيدة من ناحية استهلاك المياه والطاقة، فضلاً عن تكريس الأساليب والممارسات الفردية الواعية التي تسهم في تقليل الهدر».

وأضاف الحمادي: «إن وزارة التربية، رسخت مبدأ الترشيد وأهمية حفظ وصون البيئة مدرسياً، وتثقيف الطلبة في الممارسات الإيجابية التي تهتم في تحقيق معايير الاستدامة، وذلك من خلال المنهج الدراسي وتوثيق التعاون مع الجهات ذات الصلة لتحقيق مجتمع مدرسي مستدام، وأننا على ثقة تامة بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، والنتاجات المأمولة لزيادة كفاءة الطاقة، وسنظل نمضي قدماً في هذا الطريق بما يحقق أجندة الدولة ورؤية أبوظبي في أبوظبي المتعلقة بإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030».

بدوره، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة: «يسرنا أن نعلن عن تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم حيث نستكشف معاً مجموعة من الفرص بهدف زيادة كفاءة استخدام الطاقة في مدارس أبوظبي.

وتعد مذكرة التفاهم هذه الأولى من بين العديد من الفرص المتاحة للشركة، ومع نضوج سوق خدمات كفاءة الطاقة، ستواصل شركة أبوظبي لخدمات الطاقة العمل مع كل من الشركاء في القطاعين العام والخاص، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تنفيذ برامج صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصاديّة».

ويعتبر توقيع المذكرة خطوة رئيسة أولى في مسيرة الشركة الجديدة، شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، حيث ستتمكّن الشركة بموجب مذكرة التفاهم هذه من بحث فرص لتنفيذ برامج كفاءة المياه والكهرباء في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في إمارة أبوظبي.

وكجزء من خطّة عملها، ستجري الشركة عدة دراسات من أجل تقييم نماذج الاستهلاك بشكل أفضل، وبالتالي اقتراح وتنفيذ حلول فعالة للحفاظ على الطاقة، ومنها دراسة إمكانيّة تحديث المباني بأنظمة تعزّز مستوى كفاءة الطاقة والمياه.

ويهدف هذا التعاون إلى التأثير بصورة إيجابية على سلوكيات استهلاك الأفراد للمياه والكهرباء.