فارس المزروعي: تصدر أبوظبي المدن الأكثر أماناً يعزز مكانتها عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مواصلة تصدر أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم للعام الرابع على التوالي، وفقاً لموقع «نومبيو»، يعكس حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: «إن تصنيف موقع (نومبيو) الأميركي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة، والذي أظهر تفوق أبوظبي على 373 مدينة حول العالم، يرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة». وأرجع المزروعي هذه المكانة التي تحظى بها العاصمة أبوظبي خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً، بفضل الله عز وجل، إلى الرعاية والدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة، في تعزيز الحفاظ على مكتسبات الأمن والأمان، إلى جانب تعاون أفراد المجتمع.

واعتبر أن الحصول على هذا التصنيف العالمي، حصيلة للمنجزات والتطوير والتحسين المستمر، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي أرست هذه الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي كان لها الدور الأساس في الارتقاء بالأداء الأمني، وبسط الاستقرار، ليتناسب مع النهضة المتقدمة التي حققها الوطن ليغدو واحة أمن وأمان. وأشار إلى حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على رفع نسبة شعور الجمهور بالأمان، وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، من خلال تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات طموحة، وتقديم خدمات متميزة، تعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.