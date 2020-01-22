معرض التعليم الدولي 2020 ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض «التعليم الدولي 2020»، بمشاركة 120 مؤسسة تعليمية وأكاديمية من 20 دولة حول العالم، ويقدم خلاله المشاركون خيارات واسعة من التخصصات التعليمية والمنح الدراسية من الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب من مختلف دول العالم، بمشاركة نخبة من أعرق الجامعات العالمية من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وماليزيا والأردن ولبنان والهند وبولندا وقبرص، بالإضافة إلى الحضور المتميز من المؤسسات الأكاديمية وجامعات الإمارات التي تتمتع بمعدل نمو يعد الأسرع على صعيد الشرق الأوسط.

ويستقطب المعرض الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبرعاية من وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، العديد من الأجنحة التعليمية العالمية، كما يشهد لأول مرة على مستوى المنطقة، استضافة معرض «كارير أوتساف» الذي تنظمه «شركة كيه 2 ليرنينج ريسورسز إنديا» ويعد من أكبر أحداث التعليم العالي والإرشاد المهني في الهند، ويشارك به أكثر من 50 جامعة وكلية هندية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية والمدارس الداخلية التي ستقدم أهم البرامج للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم.

وتشهد فعاليات المعرض تنظيم النسخة الثانية من قمة الارتقاء بالتعليم - TEGS» المتخصصة في الابتكار والتطوير في قطاع التعليم التي يشارك بها نخبة من صناع القرار والمديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية في العديد من المؤسسات الأكاديمية الكبرى على مستوى العالم، إلى جانب ذلك سيتم إطلاق معرض تكنولوجيات التعليم، الذي يعد بمثابة منصة متخصصة تجمع الشركات الرائدة العاملة في قطاع تكنولوجيا تعليمية، حيث يسلط الضوء على أحدث ابتكارات وموارد التعليم الذكي.