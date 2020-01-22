أحمد بن محمد: انطلاقة إعلامية جديدة في دبي

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الاقتصاد الإعلامي يشكّل ركناً مهماً من أركان الاقتصاد الجديد الذي تعتزم دبي التحول إلى عاصمة عالمية له، لاسيما بعد أن قطعت في مضماره شوطاً كبيراً بإنجازات نوعية هيأتها لريادة الحركة الإعلامية في المنطقة، وأهلتها عن جدارة لنيل لقب عاصمة الإعلام العربي بإجماع وزراء الإعلام العرب، في الوقت الذي تستعد فيه دبي لانطلاقة إعلامية جديدة لاسيما في أعقاب تأسيس مجلس دبي للإعلام، إيذاناً ببدء عملية تطوير شاملة لتعزيز قدرات الإعلام المحلي، وتوسيع قاعدتها الإعلامية بتوطيد الشراكة القائمة مع المؤسسات الأجنبية العاملة في دبي وعقد شراكات إعلامية جديدة ترسخ مكانة دبي كعاصمة إعلامية للمنطقة.

وقال سموه: طموحات دبي لقطاع الإعلام كبيرة، والقطاعان الحكومي والخاص شريكان في تحويلها لنجاحات تلبي احتياجات المُتلقّي، وتجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد دبي مركزاً عالمياً للإعلام. ومع تقدم عمليات التنمية الشاملة في دبي، تستمر جهود تطوير البنية التحتية والأطر التنظيمية الداعمة لإعلامنا المحلي ولمؤسسات الإعلام العربية والعالمية التي اختارت أن تكون مشاركة في كتابة فصول قصة النجاح الإعلامي في دبي، وصاحبة إسهام مؤثر في تمهيد طريق محفوفة بإنجازات تقودنا إلى المستقبل الواعد الذي تأمله قيادتنا الرشيدة لدولتنا ومنطقتنا والعالم.

جاء ذلك، خلال الزيارة والجولة التي قام بها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس إلى مدينة دبي للإعلام، وكان في استقبال سموه ماجد السويدي، مدير عام المدينة، وعدد من كبار مسؤوليها.

وتعرّف سموه على الأنشطة المختلفة التي تغطيها الشركات والمؤسسات العاملة في المدينة التي تحولت إلى الوجهة الأولى إقليمياً للعاملين في شتى مجالات العمل الإعلامي.

كما استمع سموه إلى معلومات حول أحدث التوجهات الإعلامية، ومن أبرزها صعود الإعلام الرقمي كأسرع القطاعات نمواً في المنطقة بنسبة تراوحت حول معدل 17% سنوياً.

واطلع سموه على جهود المدينة في تشجيع الكفاءات الإعلامية الواعدة وفي مقدمتها تأسيس حاضنة «In5» وهدفها استقطاب الطلبة ورواد الأعمال الطموحين وتدريبهم وتوجيههم لإدارة أعمال ناجحة في مجال الإعلام والتسويق وصناعة المحتوى الرقمي.

كما تفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم سير العمل في مكاتب الإدارة لمدينة دبي للإعلام للوقوف على سير العمل والآلية التي يتم بها توفير كل الخدمات لعملاء المدينة، موجهاً بضرورة تيسير الإجراءات ومواصلة العمل على تطوير قدرات المدينة بما يرقى إلى مستوى طموحات دبي لمستقبل قطاع الإعلام، ويوفر لجميع التخصصات الإعلامية وكافة الإعلاميين كل ما يصبون إليه من مقومات تعينهم على أداء مهامهم.

عقب ذلك، توجّه سموه إلى المبنى رقم «1» في المدينة والذي تشغله مجموعة «إم بي سي»، حيث كان

في استقبال سموه الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي سي»، وعدد من القيادات التنفيذية والتحريرية وكبار المذيعين والمذيعات ومقدمي البرامج في قناتي «العربية» و«الحدث». وقد أعرب الشيخ وليد آل إبراهيم عن بالغ ترحيبه بزيارة سمو رئيس مجلس دبي للإعلام، وما تعكسه من حرص حكومة دبي على متابعة سير العمل في واحدة من أهم المناطق الحرة التي تحتضنها دبي، وهي «مدينة دبي للإعلام»، التي نجحت خلال أقل من 20 عاماً في استقطاب أهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

كما تعرّف سموه على شبكة الوسائط المتعددة التابعة لشبكة الإذاعة العربية، والتي تتولى إدارة أكثر من 70 حساباً لجهات حكومية وشبه حكومية وخاصة على منصات فيسبوك وانستغرام وتويتر ولينكدإن ويوتيوب، يتم من خلالها التواصل مع نحو 4.5 مليون متابع، بينما تبث الشبكة شهرياً عبر تلك المنصات أكثر من 1500 قصة.

ولفت سمو رئيس مجلس دبي للإعلام إلى الأثر الكبير للإذاعة مع اتساع نطاق تغطيتها، ووصولها إلى جمهور عريض من المتلقين سواء داخل الدولة أو خارجها، وعلى تنوع منصات البث التي تصل إلى المستمع في كل وقت ومكان، مؤكداً سموه أن هذا الانتشار يضاعف من المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين على تلك المحطات الإذاعية بتنوع لغاتها، بتقديم محتوى رفيع المستوى يتوافق مع أرقى المعايير الاحترافية العالمية وينقل رسالة دبي إلى العالم بصورة فعالة، بما يكفل توظيف الإمكانات القوية التي تتمتع بها الشبكة في إبراز ما تحققه دولة الإمارات من إنجازات تسهم بها في صنع مستقبل العالم، ويؤكد رسالتها الداعية إلى نشر أسباب الخير والسلام في ربوع العالم.

وفي ختام الزيارة، أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود شبكة الإذاعة العربية، داعياً لمضاعفة العمل خلال المرحلة المقبلة لمواكبة الأهداف الاستراتيجية المأمولة لقطاع الإعلام المحلي وصولاً به إلى أعلى مراتب التنافسية، ومتمنياً سموه لفريق العمل كل التوفيق والنجاح.