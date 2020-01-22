شما بنت محمد تزور مؤسسات حكومية بدبي

دبي (وام)

زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، عدداً من المؤسسات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي منها المسرعات الحكومية، حيث تعرفت على أساسيات المُسرعات الحكومية الهادفة إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية، وباعتبارها خلية عمل تحت مظلة واحدة وفي مكان واحد، تتبادل الرؤى وتتخذ قرارات مباشرة لمواجهة التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة، لتحقيق الأجندة الوطنية للدولة، وطموحات المجتمع والأجيال القادمة.

وقالت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: «إن كنت تريد أن تقفز للمستقبل، فلا بد وأن تكون خطواتك واسعة وواعية ومتزنة، واليوم في زيارتي للمسرعات الحكومية وجدت آلية القفز للمستقبل بوعي واتزان يؤدي بالنهاية إلى تحقيق خطوات واسعة نحو الصدارة، فيقين قيادتنا الرشيدة هو أن المكانة التي تليق بنا في الإمارات هي المركز الأول، وهنا وجدت ترجمة حقيقية لهذا اليقين، تحية تقدير لكل من يساهم بالعمل في هذا الكيان الوطني العظيم».

كما زارت مركز «خدمات» - وهو أول مركز على مستوى العالم يوفر منصة لتصميم وتقديم الخدمات الحكومية، باستخدام أحدث العلوم والتكنولوجيا - واستمعت إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز من القائمين عليه..

وعبرت الشيخة شما عن فخرها بوجود هذا المستوى من الأداء الحكومي المعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يهدف في النهاية إلى راحة المواطن وكل إنسان يعيش على أرض الإمارات، وتحقيق أعلى معدلات الرفاهية للجميع.

والتقت الشيخة شما بنت محمد المسؤولين عن مركز الشباب بأبراج الإمارات التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب حرصا منها على التواصل مع الشباب، والتعرف على بنائهم الفكري والمعرفي وتطلعاتهم نحو مستقبل الإمارات وتقديم تجاربها وخبراتها نحو بناء الشخصية المعطاءة.

وتجولت داخل أقسام المركز المختلفة، واستمعت إلى شرح من شباب المركز عن أعمال المركز والخدمات المختلفة التي صممت وبنيت لتقدم للشباب، وتستخدم تقنيات خدمية مبتكرة خارج الإطار التقليدي، لتكون أكثر فاعلية في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمعات شبابية رائدة.

وأعربت الشيخة شما عن تقديرها للمركز، مؤكدة أن الشباب إنتاج الحاضر وهو صانع المستقبل، وثروتنا الحقيقية في الإمارات هي الشباب، وقد وجدت هذا الأمر يتجسد في مركز الشباب خلال زيارتي، فكل التقدير لمن يساهم في تنمية شبابنا بالصورة التي تخطط لمستقبلنا، ليكون أفضل من حاضرنا، من خلال بناء أجيال شابة رائدة ومتميزة ومبدعة.

وزارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وزارة اللامستحيل، حيث قامت بصحبة المسؤولين بمقر الوزارة بجولة داخل الأقسام المختلفة، والتي صممت لتتواكب مع مفهوم الابتكار ورؤية الإبداع التي تنتهجها حكومة الإمارات، لتساهم في بناء بيئة عمل تساعد على الابتكار والإبداع.

كما زارت حضانة المستقبل «اور» التي تم إنشاؤها لخدمة الموظفات العاملات في الجهات الحكومية داخل أبراج الإمارات بدبي، وذلك لتوفير الشعور بالأمان لدى العاملات من ناحية أطفالهن، ما يساهم في تحسن مستوى الأداء في العمل، ثم زارت معرض أفضل الابتكارات التابع لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، والذي يتضمن أفضل التجارب الابتكارية للعديد من الدول.

وتعرفت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد خلال زيارتها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على آليات عمله المبنية على منهجية مدروسة تستخدم الطرق والوسائل المبتكرة للتوصّل إلى أفكار مبتكرة، وإيجاد حلول واقعيّة للتحديات التي تواجه الجهات الحكوميّة.